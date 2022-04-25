Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Нолан Норт похвалил Тома Холланда за «Анчартед»

Нолан Норт похвалил Тома Холланда за «Анчартед»
Комментарии

Нолан Норт, который озвучил Нейтана Дрейка в серии Uncharted, похвалил Тома Холланда за игру в фильме «Анчартед: На картах не значится». О взаимодействии актёры рассказали в закулисном видео со съёмок ленты.

Холланд стал поклонником игр Uncharted, и для него была важна встреча с Нортом, который помог Тому передать дух Нейтана. При этом у актёра, который сыграл главного героя в «Анчартед», было желание сделать свою версию Дрейка уникальной.

Новость по теме
«Анчартед» обошёл «Варкрафт» и стал самым кассовым фильмом по играм в РФ

Норт считает, что Холланд добился в этом успеха.

Выбор Тома на роль Дрейка — я думаю, это здорово. У него есть обаяние и энтузиазм, как у Нейтана в его приключениях. Это отличный рецепт.

Кроме консультаций Холланда, Норт сыграл эпизодическую роль в «Анчартед». Актёр появился на пляже, когда Нейтан и Хлоя вышли из моря после падения с самолёта. В этой сцене Нолан подметил, что видел подобное в одной игре.

«Анчартед: На картах не значится» появится на цифровых площадках 26 апреля, а на Blu-Ray — 10 мая. В России фильм на дисках или в сервисах не выйдет.

Новость по теме
Sony показала первые 10 минут фильма «Анчартед»

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022