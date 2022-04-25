Нолан Норт похвалил Тома Холланда за «Анчартед»

Нолан Норт, который озвучил Нейтана Дрейка в серии Uncharted, похвалил Тома Холланда за игру в фильме «Анчартед: На картах не значится». О взаимодействии актёры рассказали в закулисном видео со съёмок ленты.

Холланд стал поклонником игр Uncharted, и для него была важна встреча с Нортом, который помог Тому передать дух Нейтана. При этом у актёра, который сыграл главного героя в «Анчартед», было желание сделать свою версию Дрейка уникальной.

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Норт считает, что Холланд добился в этом успеха.

Выбор Тома на роль Дрейка — я думаю, это здорово. У него есть обаяние и энтузиазм, как у Нейтана в его приключениях. Это отличный рецепт.

Кроме консультаций Холланда, Норт сыграл эпизодическую роль в «Анчартед». Актёр появился на пляже, когда Нейтан и Хлоя вышли из моря после падения с самолёта. В этой сцене Нолан подметил, что видел подобное в одной игре.

«Анчартед: На картах не значится» появится на цифровых площадках 26 апреля, а на Blu-Ray — 10 мая. В России фильм на дисках или в сервисах не выйдет.

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