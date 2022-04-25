«Новая игра+» появится в Dying Light 2 уже через два дня

В начале апреля Techland заявила, что режим «Новая игра+» появится в Dying Light 2 до конца месяца. Похоже, студия не обманула, поскольку планирует выпустить патч с режимом уже 27 апреля, в среду.
С выходом патча 1.3.0 разработчики не только добавят долгожданный режим, но и исправят множество багов, ошибок и других элементов. Известно, что ещё в игре можно будет найти 30 новых ингибиторов для увеличения здоровья и выносливости, а также на PS5 и Xbox Series появится настройка поля зрения (FOV).
Несколько дней назад Techland раскрыла продажи игры. Тираж Dying Light 2 превысил 5 млн копий, а общие продажи всей серии перевалили за 25 млн.
Dying Light 2 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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