Спустя 15 лет у «ВКонтакте» появилась тёмная тема

Одним из самых популярных запросов пользователей «ВКонтакте» долгие годы было добавление тёмной темы. Спустя почти 16 лет в отечественной социальной сети появилась популярная возможность.

Тёмную тему несколько месяцев тестировали, однако с 25 апреля она появилась абсолютно для всех. Причём она автоматически включается, если на Windows или Mac уже установлена тёмная тема. При желании тему можно сменить в правом верхнем углу. Доступно три опции — светлая, тёмная, системная (зависит от темы в ОС).

Тёмная тема впервые появилась в мобильных приложениях VK на iOS и Android — это случилось осенью 2019 года. На адаптацию для браузеров у разработчиков ушло почти три года. Внедрение функции произошло сразу после запуска платформы VK Play, где сейчас раздают отличную метроидванию.