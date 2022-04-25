Elden Ring скоро запустят на стареньком Game Boy

Энтузиаст под ником shintendo создаёт демейк Elden Ring, который будет работать на культовом Game Boy. В тизере программист показал стартовую локацию экшена и сражение с первым боссом.

В ролике можно увидеть воссозданную для Game Boy Часовню ожидания, в которой герой учится уклонению и атаке с помощью меча. В конце локации игрок встречает Приращённого отпрыска, который двигается из стороны в сторону и иногда атакует. Несмотря на упрощённую механику, Погасший погибает.

По словам shintendo, демейк Elden Ring создаётся в программе GB Studio 3.0 и запустится на оригинальном Game Boy. Автор не уверен в масштабе проекта, но планирует до лета воссоздать Лимгрейв. За процессом разработки можно следить на трансляциях энтузиаста.

Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Другой умелец создаёт для экшена VR-мод, при игре в который не должно укачивать.

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