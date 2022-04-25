Авторы Apex Legends раскрыли детали следующего сезона с новой легендой

25 апреля Respawn выпустила новый кинематографический трейлер Apex Legends, посвящённый будущему сезону под названием «Спасители». Когда он стартует, правда, не сказали.

В ролике можно увидеть многих легенд из игры, однако всё внимание уделено Бангалор и её брату Ньюкаслу, которого она считала погибшим. Героев высаживают на Место бури, и они сражаются с роботами. Потом приходит большое чудовище, которое ранит легенд, но Ньюкасл их спасает.

Судя по всему, Ньюкасл станет следующим героем, который появится в Apex Legends. Это подтверждает крупнейшую утечку, которая случилась 23 марта. У легенды будет щит, с помощью которого он будет защищать своих союзников. В целом Ньюкасл направлен на защиту. Подробнее про легенду расскажут в отдельном видео, которое выйдет 28 апреля.

Помимо появления Ньюкасла, в «Спасителях» перезагрузят рейтинговую систему и добавят новые элементы на карту. Ознакомиться с другими деталями можно на сайте. Apex Legends доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

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