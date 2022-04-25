Авторы Apex Legends раскрыли детали следующего сезона с новой легендой

25 апреля Respawn выпустила новый кинематографический трейлер Apex Legends, посвящённый будущему сезону под названием «Спасители». Когда он стартует, правда, не сказали.
В ролике можно увидеть многих легенд из игры, однако всё внимание уделено Бангалор и её брату Ньюкаслу, которого она считала погибшим. Героев высаживают на Место бури, и они сражаются с роботами. Потом приходит большое чудовище, которое ранит легенд, но Ньюкасл их спасает.
Судя по всему, Ньюкасл станет следующим героем, который появится в Apex Legends. Это подтверждает крупнейшую утечку, которая случилась 23 марта. У легенды будет щит, с помощью которого он будет защищать своих союзников. В целом Ньюкасл направлен на защиту. Подробнее про легенду расскажут в отдельном видео, которое выйдет 28 апреля.
Помимо появления Ньюкасла, в «Спасителях» перезагрузят рейтинговую систему и добавят новые элементы на карту. Ознакомиться с другими деталями можно на сайте. Apex Legends доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 25 апреля 2022
-
20:13
-
19:57
-
19:30
-
19:30
-
18:49
-
18:40
-
18:35
-
17:50
-
16:48
-
16:13
-
15:31
-
14:55
-
14:35
-
14:33
-
14:25
-
14:23
-
13:50
-
13:45
-
13:10
-
13:01
-
12:41
-
12:28
-
11:55
-
11:23
-
10:50
-
10:22
-
09:53
-
09:21
-
08:54
-
08:23
- 24 апреля 2022
-
18:59
-
18:35
-
18:01
-
16:57
-
16:10