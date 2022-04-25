Николас Кейдж обсуждает сиквел «Без лица»

Николас Кейдж сообщил изданию ComicBook, что общался с продюсером Нилом Х. Морицом об участии в продолжении фильма «Без лица».

Кейдж пока не подписал контракт, но возвращение в сиквел «Без лица» Кастора Троя, антагониста первой части, выглядит «возможным». Актёр провёл на эту тему несколько телефонных разговоров с Нилом Х. Морицом.

Ранее Кейдж сообщил, что он бы вернулся на роль Кастора Троя в сиквеле «Без лица», но ещё не получил предложений. Теперь участие актёра в продолжении выглядит более вероятным.

Кроме сиквела «Без лица», Кейдж упомянул возвращение в «Сокровище нации», которым он не заинтересовался из-за формата сериала.

У другого проекта вроде «Сокровища нации» был формат телешоу. Удачного им пути.

Режиссёром продолжения «Без лица» стал Адам Вингард, известный по «Годзилле против Конга». Постановщик подтвердил работу над сиквелом в феврале 2021 года. По его словам, фильм станет продолжением оригинала, а не перезапуском. Из-за этого важным стало участие Кейджа и Траволты, которое пока под вопросом.

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