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На PlayStation 5 скоро появится поддержка VRR — игры станут плавнее

На PlayStation 5 скоро появится поддержка VRR — игры станут плавнее
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Sony объявила о скором появлении на PS5 функции VRR, которая автоматически регулирует частоту обновления экрана. Это подзволяет устранить разрывы изображения и сделать геймплей плавным, если частота кадров нестабильна.

Обновление для PS5 с добавлением VRR выйдет на этой неделе. Функция будет работать на телевизорах и мониторах, которые совместимы с HDMI 2.1 и поддерживают переменную частоту кадров.

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Некоторые разработчики уже готовят патчи для игр, в которых появится поддержка VRR. Обновления выйдут в ближайшие несколько недель.

Какие игры получат поддержку VRR

  • Astro’s Playroom
  • Call of Duty: Vanguard
  • Call of Duty: Black Ops Cold War
  • Destiny 2
  • Devil May Cry 5 Special Edition
  • DIRT 5
  • Godfall
  • Marvel’s Spider-Man Remastered
  • Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
  • Ratchet & Clank: Rift Apart
  • Resident Evil Village
  • Tiny Tina’s Wonderlands
  • Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
  • Tribes of Midgard

Sony отметила, что VRR может улучшить качество в играх, которые не поддерживают эту функцию. При ухудшении изображения переменную частоту кадров следует отключить.

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