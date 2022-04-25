На PlayStation 5 скоро появится поддержка VRR — игры станут плавнее

Sony объявила о скором появлении на PS5 функции VRR, которая автоматически регулирует частоту обновления экрана. Это подзволяет устранить разрывы изображения и сделать геймплей плавным, если частота кадров нестабильна.
Обновление для PS5 с добавлением VRR выйдет на этой неделе. Функция будет работать на телевизорах и мониторах, которые совместимы с HDMI 2.1 и поддерживают переменную частоту кадров.
Некоторые разработчики уже готовят патчи для игр, в которых появится поддержка VRR. Обновления выйдут в ближайшие несколько недель.
Какие игры получат поддержку VRR
- Astro’s Playroom
- Call of Duty: Vanguard
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Destiny 2
- Devil May Cry 5 Special Edition
- DIRT 5
- Godfall
- Marvel’s Spider-Man Remastered
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- Resident Evil Village
- Tiny Tina’s Wonderlands
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
- Tribes of Midgard
Sony отметила, что VRR может улучшить качество в играх, которые не поддерживают эту функцию. При ухудшении изображения переменную частоту кадров следует отключить.
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