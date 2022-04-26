Блогер собрал кокпит за 7,5 млн рублей для автосимуляторов

Блогер с канала Boosted Media для игры в автосимуляторы от первого лица собрал кокпит, который позволяет максимально погрузиться в происходящее. На оборудование ушло $ 100 тыс., или более 7,5 млн рублей.

Для погружения блогер использует три монитора с диагональю 65 дюймов, разрешением 4K, частотой обновления 144 Гц и технологией Nvidia G-Sync. Правильно выставленные экраны дают обзор во время гонки в 180 градусов.

Геймплей

Конструкция состоит из воздушной системы, которая симулирует ветер, руля, педалей, ручки КПП и даже крепления для двигателя. Мониторы же стоят на заказных подставках, чтобы создать ощущение присутствия в кабине пилота. Кроме этого, на атмосферу влияет выставленное освещение.

Для игры блогер использовал ПК с видеокартой RTX 3090, процессором i9-11900K и 32 ГБ оперативной памяти. В отдельном видео фанат автосимуляторов подробнее рассказал о сборке и представил её подробное описание.

Из чего состоит кокпит за 7,5 млн рублей

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