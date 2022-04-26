Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Sony анонсировала «Венома 3» с Томом Харди

Sony анонсировала «Венома 3» с Томом Харди
Комментарии

Sony Pictures одобрила производство «Венома 3» с Томом Харди. Анонс состоялся в небольшом ролике с будущими релизами студии, в котором упомянули в том числе байопик Уитни Хьюстон, «Великого уравнителя 3» и «Крэйвена-охотника» с Аароном Тейлором-Джонсоном.

В своём обращении глава Sony Pictures Том Ротман заявил, что студия продолжит создавать фильмы для разных аудиторий, и их новая линейка ещё раз это подтверждает. Даты выхода у «Венома 3» пока нет, в данный момент авторы работают над написанием сценария. Так что премьеру не стоит ждать раньше 2023 года.

«Веном» — одна из самых успешных франшиз Sony, общие сборы дилогии превышают $ 1,35 млрд. Серия очень популярна и в России: вторая часть стала самым кассовым фильмом 2021 года в РФ, собрав более 2 млрд рублей.

Новость по теме
«Веном 2» — самый кассовый фильм 2021 года для России. Сборы выше 2,048 млрд рублей

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022