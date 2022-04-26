Nintendo отложила экранизацию Super Mario c Крисом Праттом до весны 2023 года

Nintendo и студия Illumination объявили о переносе анимационной экранизации приключений культового Марио на 4 месяца. Мировая премьера картины теперь состоится 7 апреля 2023 года — ранее фильм должен был выйти в декабре 2022-го.
В своём обращении создатель Марио Сигэру Миямото извинился за перенос и пообещал, что ожидание того стоит.
Посоветовавшись с моими партнёрами в Illumination, мы решили перенести глобальный релиз фильма Super Mario Bros. на весну 2023 года. Теперь фильм выйдет 28 апреля в Японии и 7 апреля в Северной Америке. Приношу свои глубочайшие извинения, но я обещаю, ожидание того стоит.
Экранизацию Super Mario Bros. анонсировали 24 сентября прошлого года на Nintendo Direct. Её создаёт студия Illumination («Гадкий Я», «Миньоны», «Зверопой»). Главные роли в картине озвучат Крис Пратт, Аня Тейлор-Джой и Сет Роген. В случае успеха фильма Nintendo пообещала заняться и другими экранизациями своих франшиз.
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