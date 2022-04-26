Valve озвучила сроки проведения региональной лиги по Dota 2 для Восточной Европы

Valve наконец анонсировала проведение региональной лиги для Восточной Европы по Dota 2. Первые игры начнутся 27 апреля. Освещением турнира на русском языке займётся студия Maincast.

Организатор турнира Beyond The Summit поделился подробностями проведения отборочных. Вместо обычного формата лиги будет использоваться формат стадии плей-офф. Сетка при этом будет до двух поражений, матчи же пройдут в режиме BO3 — до двух побед.

Сетка региональной лиги для Восточной Европы

В отборочных примут участие 8 команд:

Team Spirit

Natus Vincere

HellRaisers

Outsiders (Virtus.pro)

CIS Rejects

BetBoom Team (Winstrike Team)

PuckChamp

Mind Games

Победителей будет три: один в верхней сетке, второй в нижней. Третий участник определится среди оставшихся команд в отдельных матчах между собой. Все финалисты станут известны уже 2 мая.

Победители отборочных отправятся на ESL One Stockholm Major 2022, который пройдёт с 12 по 22 мая. Стадию плей-офф планируют провести со зрителями впервые за 2 года — она стартует 20 мая.

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