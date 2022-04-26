Популярность «Аллодов Онлайн» выросла в восемь раз, регистрации — в десятки раз
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В интервью «Игромании» руководитель «Аллодов Онлайн» Антон Турищев заявил, что популярность российской MMORPG в первом квартале выросла в 8 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. Авторы уже открыли четыре новых подписочных сервера из-за наплыва игроков и уже готовятся к выпуску масштабного весеннего обновления.
Можем смело заявить, что онлайн игры по сравнению с тем же периодом 2021 года вырос больше, чем в восемь раз, регистрации выросли в десятки раз. За первый квартал 2022 года мы открыли четыре новых подписочных сервера.
Задач сейчас очень много. Готовимся к масштабному весеннему обновлению с новыми локациями, PvP-ивентом с захватом территорий, массовыми битвами на 100+ участников и продолжением сюжетной линии. Также работаем над проработкой системы прокачки персонажа и улучшением классового баланса и крафтовых профессий.
Необычный подъём популярности «Аллодов Онлайн» обусловлен уходом крупных западных компаний с отечественного рынка. Например, подписку на World of Warcraft российские пользователи не могут оплатить ещё с начала марта. В итоге фанаты MMORPG пробуют новые проекты — в том числе и российские.
Новость по темеПопулярность «Аллодов Онлайн» в России резко выросла после ограничений в World of Warcraft
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