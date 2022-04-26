В «Человеке-пауке: Через вселенные 2» покажут 240 персонажей и 6 миров

На фестивале CinemaCon объявили, что фильм «Человек-паук: Через вселенные 2» станет гораздо масштабнее оригинала. По словам продюсеров картины, в продолжении появятся 240 персонажей и 6 разных миров. Для сравнения: в первом фильме было всего 40 героев. Авторы отметили, что над второй частью трудится самая большая команда аниматоров в истории жанра.
Создатели наконец рассказали о названии третьей картины. Она будет называться Spider-Man: Beyond the Spider-Verse («Человек-паук: За пределами мультивселенной»). Официального российского названия у ленты пока нет.
Ранее Sony перенесла релиз продолжений «Человека-паука: Через вселенные». Вторая часть выйдет 2 июня 2023 года, третья часть — 29 марта 2024 года.
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