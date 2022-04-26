На Россию приходится 5% мировых сборов фильмов WB

В начале марта Warner Bros. отменила показ «Бэтмена» и других ближайших премьер компании. С тех пор неясно, когда именно организация планирует вернуться на отечественный рынок.
На днях президент Warner Bros. по международному кинопрокату Эндрю Криппс заявил, что на Россию приходится около 5% от мировых сборов фильмов компании. Также он выразил надежду о скорейшем возвращении на российский рынок.
За последние пару лет мы все научились жить в условиях неопределённости и закрытых кинотеатров. Сейчас это происходит не из-за коронавируса, и мы надеемся, что наши фильмы скоро вернутся в Россию.
О доли бизнеса в России ранее заявляла и Disney. По словам финансового директора компании Кристин МакКарти, на кинопрокат и другие отрасли компании в России приходится всего лишь около 2% бизнеса Disney, однако ситуацию она всё равно назвала «очень неприятной».
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