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Пал последний бастион: QIWI больше не даёт оплатить Steam

Через QIWI больше нельзя оплатить Steam в России
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Пользователи Steam столкнулись с невозможностью пополнить баланс через QIWI — это была последняя возможность напрямую оплачивать игры в России без переплаты.

Способ работал через пополнение Steam через Казахстан в тенге — у нас есть подробный гайд. Однако сейчас при попытке пополнить счёт появление ошибка платежа — «Провайдер заблокирован». В поддержке не подтверждают проблемы, лишь отмечая, что стоит попробовать провести оплату позже.

Мы лично проверили процесс и действительно — в последний момент перед оплатой возникает ошибка. В социальных сетях представители QIWI сообщают, что наблюдаются технические проблемы, однако сервис работает над их решением. В обозримом будущем проблему могут разрешить.

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