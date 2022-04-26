Через QIWI больше нельзя оплатить Steam в России
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Пользователи Steam столкнулись с невозможностью пополнить баланс через QIWI — это была последняя возможность напрямую оплачивать игры в России без переплаты.
Способ работал через пополнение Steam через Казахстан в тенге — у нас есть подробный гайд. Однако сейчас при попытке пополнить счёт появление ошибка платежа — «Провайдер заблокирован». В поддержке не подтверждают проблемы, лишь отмечая, что стоит попробовать провести оплату позже.
Мы лично проверили процесс и действительно — в последний момент перед оплатой возникает ошибка. В социальных сетях представители QIWI сообщают, что наблюдаются технические проблемы, однако сервис работает над их решением. В обозримом будущем проблему могут разрешить.
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