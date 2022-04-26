Ubisoft без предупреждения отключила сервера во многих своих играх

Ubisoft совершенно неожиданно закрыла доступ к мультиплееру и другим сетевым возможностям во многих играх. Это значит, что теперь пользователи не смогут поиграть в многопользовательский и кооперативный режимы во множестве проектов компании.
Ситуация затронет и некоторый разблокируемый контент вроде специального снаряжения и эксклюзивного для той или иной платформы вооружения. Также недоступными станут и различные таблицы лидеров.
В список попали, например, Assassin's Creed 2, Brotherhood и Revelations, Call of Juarez 3: The Cartel, Driver: San Francisco, первые две части Far Cry, вся Splinter Cell и дилогия Rainbow Six Vegas. Узнать, отключили ли сетевые службы в вашей любимой игре, можно на специальной странице.
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