В новом трейлере сиквела «Доктора Стрэнджа» раскрыли важную деталь

26 апреля Marvel Studios выпустила небольшой трейлер фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Он длится всего 30 секунд, однако в нём показали свежие кадры и раскрыли важную деталь, о которой многие только догадывались.
Как и многие думали, в ленте действительно появятся Иллюминаты. Об этом прямо сказал Мордо, которого в ленте сыграл Чиветель Эджиофор. Ранее об этом лишь предполагали, но никаких прямых доказательств не было.
Иллюминаты — секретное общество героев, которое в первую очередь заботится о безопасности Земли. В оригинальный состав команды входили Мистер Фантастик, принц Нэмор, Доктор Стрэндж, Профессор Икс, Чёрный Гром и Железный человек.
Премьера блокбастера состоится 6 мая, однако в России фильм не выйдет.
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