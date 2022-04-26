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Системные требования Diablo Immortal для ПК, iPhone и Android

Blizzard раскрыла системные требования Diablo Immortal
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25 апреля Blizzard анонсировала дату выхода Diablo Immortal. Релиз проекта на смартфонах состоится 2 июня. В этот же день начнётся открытое тестирование игры на ПК.

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Сегодня Blizzard опубликовала системные требования игры. Так, проект запустится даже на Windows 7 со старенькой GTX 460 и 4 ГБ оперативной памяти на борту. Для комфортной игры авторы рекомендуют обзавестись как минимум GTX 770 и поставить себе Windows 10 или 11.

Интересно, что для запуска также понадобится дисплей с разрешением 1920х1080 или выше.

Минимальные системные требования для ПК:

  • ОС: Windows 7/8/10/11 (64-разрядные)
  • Процессор: Core i3 или FX-8100
  • Оперативная память: 4 ГБ
  • Видеокарта: GeForce GTX 460, Radeon HD 6850 или Intel HD Graphics 530

Рекомендуемые системные требования для ПК:

  • ОС: Windows 10/11 (64-разрядные)
  • Процессор: Core i5 или Ryzen 5
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Видеокарта: GeForce GTX 770 или Radeon RX 470
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Для мобильных устройств требования также довольно демократичные. Diablo Immortal запустится даже на стареньком iPhone 6s и на смартфонах с пятым Android и 2 ГБ оперативной памяти.

Минимальные требования для iOS:

  • iPhone 6s или новее
  • iOS 11 или новее

Минимальные требования для Android:

  • Android 5.0 или новее
  • Snapdragon 660/Exynos 9611 или новее
  • Adreno 512/Mali G-62 MP3 или новее
  • 2 ГБ оперативной памяти или больше

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