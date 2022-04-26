Blizzard раскрыла системные требования Diablo Immortal
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25 апреля Blizzard анонсировала дату выхода Diablo Immortal. Релиз проекта на смартфонах состоится 2 июня. В этот же день начнётся открытое тестирование игры на ПК.
Новость по темеDiablo Immortal выйдет 2 июня — и на ПК
Сегодня Blizzard опубликовала системные требования игры. Так, проект запустится даже на Windows 7 со старенькой GTX 460 и 4 ГБ оперативной памяти на борту. Для комфортной игры авторы рекомендуют обзавестись как минимум GTX 770 и поставить себе Windows 10 или 11.
Интересно, что для запуска также понадобится дисплей с разрешением 1920х1080 или выше.
Минимальные системные требования для ПК:
- ОС: Windows 7/8/10/11 (64-разрядные)
- Процессор: Core i3 или FX-8100
- Оперативная память: 4 ГБ
- Видеокарта: GeForce GTX 460, Radeon HD 6850 или Intel HD Graphics 530
Рекомендуемые системные требования для ПК:
- ОС: Windows 10/11 (64-разрядные)
- Процессор: Core i5 или Ryzen 5
- Оперативная память: 8 ГБ
- Видеокарта: GeForce GTX 770 или Radeon RX 470
Для мобильных устройств требования также довольно демократичные. Diablo Immortal запустится даже на стареньком iPhone 6s и на смартфонах с пятым Android и 2 ГБ оперативной памяти.
Минимальные требования для iOS:
- iPhone 6s или новее
- iOS 11 или новее
Минимальные требования для Android:
- Android 5.0 или новее
- Snapdragon 660/Exynos 9611 или новее
- Adreno 512/Mali G-62 MP3 или новее
- 2 ГБ оперативной памяти или больше
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