Blizzard раскрыла системные требования Diablo Immortal

25 апреля Blizzard анонсировала дату выхода Diablo Immortal. Релиз проекта на смартфонах состоится 2 июня. В этот же день начнётся открытое тестирование игры на ПК.

Новость по теме Diablo Immortal выйдет 2 июня — и на ПК

Сегодня Blizzard опубликовала системные требования игры. Так, проект запустится даже на Windows 7 со старенькой GTX 460 и 4 ГБ оперативной памяти на борту. Для комфортной игры авторы рекомендуют обзавестись как минимум GTX 770 и поставить себе Windows 10 или 11.

Интересно, что для запуска также понадобится дисплей с разрешением 1920х1080 или выше.

Минимальные системные требования для ПК:

ОС: Windows 7/8/10/11 (64-разрядные)

Процессор: Core i3 или FX-8100

Оперативная память: 4 ГБ

Видеокарта: GeForce GTX 460, Radeon HD 6850 или Intel HD Graphics 530

Рекомендуемые системные требования для ПК:

ОС: Windows 10/11 (64-разрядные)

Процессор: Core i5 или Ryzen 5

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: GeForce GTX 770 или Radeon RX 470

Для мобильных устройств требования также довольно демократичные. Diablo Immortal запустится даже на стареньком iPhone 6s и на смартфонах с пятым Android и 2 ГБ оперативной памяти.

Минимальные требования для iOS:

iPhone 6s или новее

iOS 11 или новее

Минимальные требования для Android:

Android 5.0 или новее

Snapdragon 660/Exynos 9611 или новее

Adreno 512/Mali G-62 MP3 или новее

2 ГБ оперативной памяти или больше

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