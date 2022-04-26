Insomniac Games добавила в свои игры для PS5 поддержку VRR и 120 Гц

Insomniac Games добавила в свои игры для PS5 поддержку 120 Гц и VRR, переменной частоты кадров. Последняя станет активной, когда для консоли выйдет соответствующее обновление на этой неделе.
Среди игр Insomniac Games поддержку VRR и 120 Гц получили ремастер «Человека-паука», «Человек-паук: Майлз Моралес» и Ratchet & Clank: Rift Apart.
Для обеих функций нужны мониторы или телевизоры, которые их поддерживают, и HDMI 2.1. Частота обновления 120 Гц не означает 120 кадров в секунду, но она уменьшит задержку ввода, а в режиме качества у «Человека-паука», например, FPS повысится с 30 до 40.
VRR синхронизирует FPS игры с экраном, регулируя частоту обновления монитора или телевизора. Функция устраняет разрывы и делает геймплей плавнее.
При включённом VRR и 120 Гц FPS разблокирован и скачет в зависимости от сцены, но переменная частота кадров позволит игре выглядеть стабильнее. Обе функции нужно будет активировать в настройках PS5.
Вчера Sony объявила о скором появлении VRR на PS5. Разработчикам предстоит выпустить обновления для игр, чтобы они поддерживали функцию. В ближайшие несколько недель переменная частота кадров появится в 14 проектах, включая Call of Duty: Vanguard, Resident Evil Village и Destiny 2.
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