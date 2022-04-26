Для FIFA 22 вышел 10-й патч. Он исправил баг с замедлением защитников
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Electronic Arts выпустила уже 10-й патч для FIFA 22. Разработчики наконец исправили баг, из-за которого защитники в некоторых случаях замедлялись, догоняя пас верхом вразрез.
Авторы уже по традиции обновили ряд форм, элементов интерфейса и добавили два новых лица для футболистов. Также EA Sports исправила баги с причёсками, которые иногда некорректно отображались во время повторов.
Обновление уже доступно на ПК, на консолях оно выйдет позже. Напоминаем, в мае FIFA 22 станет бесплатной для подписчиков PS Plus, так что опробовать футбольный симулятор смогут владельцы подписки от Sony.
Новость по темеУтечка: в мае подписчики PS Plus получат FIFA 22 и ещё две игры
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