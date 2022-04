Читатели «Чемпионата» выбрали лучшую Need for Speed

Недавно редакция «Чемпионата» выбрала лучшие части Need for Speed, а затем мы поинтересовались мнением наших читателей. Ожидаемо мнения разделились, однако определённые лидеры быстро сформировались.

Вот как выглядит топ-10 лучших частей Need for Speed — по версии читателей «Чемпионата».

10. Need for Speed (2015)

9. Need for Speed: Heat (2019)

8. Need for Speed 3: Hot Pursuit (1998)

7. Need for Speed: Carbon (2006)

6. Need for Speed: Hot Pursuit (2010)

5. Need for Speed: Most Wanted (2012)

4. Need for Speed: Porsche Unleashed (1999)

3. Need for Speed: Undeground (2003)

2. Need for Speed: Undeground 2 (2004)

1. Need for Speed: Most Wanted (2005).

Да, редакция и читатели сошлись в лидере — все признают, что оригинальная Most Wanted до сих пор остаётся непостижимой планкой для серии. Однако что нас удивило, это насколько читателям полюбились классическая Porsche Unleashed и, что совсем поразило, перезапуск Most Wanted. Ему даже удалось обойти ребут Hot Pursuit.

В конце списка оказались современные выпуски от студии Ghost — NFS 2015 и Heat. А вот дилогия Shift и The Run не смогли попасть даже в десятку, хотя мы оба проекта отметили в редакционном материале.

Ознакомиться с редакционным топом можно в нашей статье.