Источники: в королевскую битву Halo Infinite добавят захват баз

Журналист WindowsCentral Джез Корден рассказал больше деталей королевской битвы Halo Infinite в свежем подкасте The Xbox Two. По информации его источников, режим получит элементы сюжетной кампании, а релиз может задержаться до 2023 года.
Среди механик одиночной кампании Halo Infinite Корден выделил побочные квесты, которые перекочуют в королескую битву.
В Halo Infinite есть побочные квесты вроде зачистки зоны от мобов или убийства важной цели. Они будут в этом режиме.
Журналист отметил, что королевская битва не станет прямым клоном PUBG. Режим будет похож на PvPvE, когда группа игроков сражается и с монстрами, и с другими отрядами.
На большой карте будут уменьшаться круги, которые застявят игроков постоянно перемещаться. В некоторых районах предстоит захватывать операционные базы и выполнять задания.
По информации Кордена, королевская битва Halo Infinite выйдет не раньше ноября. Разработчики могут отложить релиз до 2023 года, если режим не будет готов.
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