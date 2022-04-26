«Бэтмен» стартовал хуже «Мортал Комбата» на HBO Max

«Бэтмена» Мэтта Ривза за неделю с премьеры в HBO Max посмотрело более 4,1 млн человек на Smart TV, сообщило издание Deadline. Фильм ворвался на второе место по количеству зрителей в сервисе за семь дней с момента релиза.
«Бэтмен» по этому показателю опередил предыдущие фильмы Warner Bros., среди которых «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (3,5 млн зрителей), «Чудо-женщина: 1984» (3,2 млн), «Матрица: Воскрешение» (3,2 млн) и «Дюна» (2,3 млн).
Единственный фильм, которого «Бэтмен» не смог превзойти по стартовым просмотрам в HBO Max, оказался «Мортал Комбат» 2021 года. Он собрал у экранов телевизоров за первую неделю 4,3 млн домохозяйств.
Подсчёт провела аналитическая компания Samba TV, которая не учитывала просмотры с мобильных устройств. HBO Max не делится точным количество зрителей, но обычно сообщает, что аудитория значительно выше.
Премьера «Бэтмена» состоялась 2 марта, но в России показ отменили. Недавно авторы показали вырезанную сцену с Джокером.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 26 апреля 2022
-
17:34
-
17:33
-
17:00
-
16:46
-
16:45
-
16:08
-
15:45
-
15:13
-
14:57
-
14:56
-
14:53
-
14:35
-
14:26
-
14:24
-
13:49
-
13:33
-
12:56
-
12:55
-
12:24
-
12:14
-
12:01
-
11:50
-
11:48
-
11:12
-
10:43
-
10:23
-
09:51
-
09:23
-
08:52
-
08:23
-
00:05
- 25 апреля 2022
-
23:24
-
22:41
-
22:13
-
21:51