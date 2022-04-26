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«Бэтмен» стартовал хуже «Мортал Комбата» на HBO Max

«Бэтмен» стартовал хуже «Мортал Комбата» на HBO Max
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«Бэтмена» Мэтта Ривза за неделю с премьеры в HBO Max посмотрело более 4,1 млн человек на Smart TV, сообщило издание Deadline. Фильм ворвался на второе место по количеству зрителей в сервисе за семь дней с момента релиза.

«Бэтмен» по этому показателю опередил предыдущие фильмы Warner Bros., среди которых «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (3,5 млн зрителей), «Чудо-женщина: 1984» (3,2 млн), «Матрица: Воскрешение» (3,2 млн) и «Дюна» (2,3 млн).

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Единственный фильм, которого «Бэтмен» не смог превзойти по стартовым просмотрам в HBO Max, оказался «Мортал Комбат» 2021 года. Он собрал у экранов телевизоров за первую неделю 4,3 млн домохозяйств.

Подсчёт провела аналитическая компания Samba TV, которая не учитывала просмотры с мобильных устройств. HBO Max не делится точным количество зрителей, но обычно сообщает, что аудитория значительно выше.

Премьера «Бэтмена» состоялась 2 марта, но в России показ отменили. Недавно авторы показали вырезанную сцену с Джокером.

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