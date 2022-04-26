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Звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклз хочет сыграть Бэтмена

Звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклз хочет сыграть Бэтмена
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Звёзды сериала «Сверхъестественное» Миша Коллинз и Дженсен Эклз посетили Supernatural NJ Con 2022. Во время выступления последний выразил желание сыграть Бэтмена сериале «Рыцари Готэма» от CW.

Актёр отметил, что уже работал над этим героем, так что с радостью бы сделал это и в сериале. Эклза спросили, кого из вселенной DC он бы хотел сыграть в шоу.

Думаю, Бэтмена. Мне стоит пояснить, что я озвучивал Бэтмена. Так почему бы мне не сыграть его самому? Может быть, кто-то в «Рыцарях Готэма» замолвит за меня словечко.

Примечательно, что в сериале Миша Коллинз сыграет Харви Дента, который станет Двуликим. Дата выхода сериала неизвестна.

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