Доступ к бете Overwatch 2 дадут за просмотр стримеров

Blizzard перед скорым запуском PvP-беты Overwatch 2 сообщила, что у желающих ещё есть шанс поучаствовать в тестировании. Получить доступ можно будет через Twitch Drops, посмотрев определённого стримера в течение четырёх часов.

Кампания с раздачей ключей на бету через Twitch начнётся 27 апреля в 20:00 мск и завершится 28 апреля в 04:00 мск. Кроме просмотра стримера-партнёра Blizzard в течение четырёх часов, необходимо связать аккаунты Twitch и Battle.net, что делается в настройках стримингового сервиса.

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Также у желающих сыграть в бету должна быть куплена первая Overwatch. Если игры нет на аккаунте, то можно привязать бесплатную пробную версию, которая будет доступна во время тестирования второй части, сообщила Blizzard. После этого можно активировать полученный ключ на бету.

Спикок стримеров, за просмотр которых можно выиграть ключ на бету Overwatch 2, компания указала внизу публикации с вопросами и ответами. Тестирование PvP-режима продлится с 26 апреля по 17 мая на ПК.

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