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Появился финальный постер сиквела «Доктора Стрэнджа»

Появился финальный постер сиквела «Доктора Стрэнджа»
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Marvel Studios опубликовала финальный постер фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Он выглядит стильно, а преобладающий цвет на постере — красный.

В самом центре постера можно увидеть Стивена Стрэнджа, а выше него расположилась Алая Ведьма с различными версиями себя. Ещё есть Вонг, Америка Чавес и Мордо. Многие пользователи отметили, что Sony Pictures стоит поучиться создавать такие крутые постеры у Marvel Studios.

Этот постер финальный, то есть, до премьеры блокбастера их больше не будет. По крайне мере, официальных.

Главные роли в блокбастере исполнили Бенедикт Камбербэтч, Элизабет Олсен, Рэйчел Макадамс, Бенедикт Вонг и другие. Премьера состоится 6 мая, но до российских кинотеатров лента не доберётся.

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