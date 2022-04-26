В начале мая в Sifu появятся уровни сложности и продвинутый режим тренировки

Разработчики Sifu представили дорожную карту экшена, в которой раскрыли детали четырёх дополнений. Первое из них появится уже 3 мая и добавит три уровня сложности, а также продвинутый режим тренировки. В этот же день выйдет физическое издание игры.
Остальные обновления выйдут для Sifu летом, осенью и зимой. В них появятся модификаторы геймплея вроде здоровья на один удар и усиленных противников. Кроме этого, авторы добавят расширенную систему очков, игровой режим и редактор повторов.
В каждом обновлении ожидаются и новые бесплатные облики. 3 мая владельцы Deluxe-издания также получат костюм юноши.
Sifu вышла 8 февраля и доступна на ПК, PS4 и PS5. Авторы экшена уже трудятся над следующей игрой.
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