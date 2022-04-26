Фанат FIFA из России потратил почти 800 тыс рублей и требует от Sony больше 10 млн

26 апреля Telegram-канал объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщил, что Игорь Ромашов подал исковое заявление против Sony за то, что компания проявила «дискриминацию» по отношению к нему.

PS Store в России перестал работать в начале марта 2022 года. Именно с этого времени Ромашов не может покупать валюту в FIFA. Это, по его словам, знак того, что Sony не даёт развивать собственный аккаунт.

Истец утверждает, что ему не была предоставлена информация, что использование программы, а таже развитие собственного аккаунта в ходе игры, имеет ограниченный срок действия, что влечёт для потребителя ухудшение качества программы и дискриминацию.

Также Ромашов указал, что Sony причина ему моральный ущерб, поскольку проявила негативное отношение к российским пользователям, смешав политику и игры. Он требует от японской компании компенсацию в размере 10,8 млн рублей. Первая часть — за моральный ущерб, а вторая — за личные покупки в футбольном симуляторе.

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