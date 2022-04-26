Классические игры про Соника снимут с продаж к релизу Sonic Origins

Компания SEGA сообщила в пресс-релизе, что удалит классические игры по «Сонику» из цифровых магазинов перед выходом сборника Sonic Origins.
У фанатов синего ежа будет шанс купить классические версии Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog 3, Sonic & Knuckles и Sonic CD до 20 мая. После этого они пропадут с магазинов на ПК и консолях.
В классические версии Sonic the Hedgehog 1 и 2 всё ещё можно будет сыграть через серию портов Sega Ages для Nintendo Switch. Вторая часть также входит в расширенную подписку Nintendo Switch Online с проектами с Sega Genesis.
Игры про Соника войдут в сборник Sonic Origins в двух вариантах: классическом и юбилейном. Первый позволит играть в них в оригинальном виде, второй — в высоком разрешении и с бесконечным количеством жизней.
Sonic Origins выйдет 23 июня на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Ранее авторов сборника раскритиковали из-за продажи DLC с музыкой и защиты Denuvo.
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