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Бесплатно: TES: Arena, TES: Daggerfall и Wolfenstein: Enemy Territory раздают в Steam

В Steam дарят классику The Elder Scrolls и Wolfenstein
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Bethesda выпустила в Steam пять классических игр, три из них доступны в России. Более того, сейчас каждую можно абсолютно бесплатно забрать:

В остальных регионах также доступны An Elder Scrolls Legend: Battlespire и The Elder Scrolls Adventures: Redguard. Потенциально их можно активировать через VPN, но мы бы не пренебрегали к таким методам, всё же Valve имеет права начать блокировки за такие обходные пути.

Появление классики Bethesda в Steam связано с тем, что компания закрывает собственный лончер и переносит покупки на популярную площадку Valve. Процесс займёт около месяца и стартует уже на днях. Вместе с покупками переносятся донаты, дополнения и сохранения.

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