Источники: к концу года в подписке Netflix будет около 50 игр

Источник издания The Washington Post сообщил, что Netflix пранирует к концу года расширить библиотеку игр почти до 50 тайтлов. Пока сервис будет добавлять только мобильные игры, но дальше может двинуться в сторону других платформ.

Netflix запустил сервис мобильных видеоигр, который входит в подписку, в ноябре 2021 года. Тогда в нём было пять проектов, а сейчас список расширился до 17. До конца этого года компания хочет добавить ещё около 30 мобильных приложений, сообщил источник The Washington Post.

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Также он рассказал, что Netflix ищет «возможности для контента вокруг видеоигр в разных направлениях». Подробностей по этой теме источник не сообщил, но «пока что» компания сосредоточена на мобильных проектах.

Netflix планирует создать сервис со связью между сериалами и играми. Так, компания работает над сериалом и мобильной игрой по карточному проекту Exploding Kittens. Ранее уже появились приложения для смартфонов по «Очень странным делам».

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