Семья распалась. Десятый «Форсаж» лишился режиссёра спустя неделю начала съёмок

У «Форсаж 10» сменится режиссёр. Предыдущий постановщик Джастин Лин оставил должность, но остался в фильме в роли продюсера. По информации журналистов Deadline, у специалиста возникло множество творческих разногласий с другими создателями ленты.
Сейчас студия Universal подбирает кандидатов на замену режиссёру, с ними уже ведутся переговоры. Съёмки фильма стартовали 10 апреля, но они продолжатся в штатном режиме. Продакшен, по словам Deadline, могут поставить на паузу, пока не найдётся замена Лину.
Лин работал над франшизой «Форсаж» около 10 лет. За это время он успел снять 5 фильмов, включая культовый «Токийский дрифт». Этот фильм особенно близок режиссёру, поскольку он сам сын азиатских эмигрантов. В своём заявлении Лин не назвал конкретных причин ухода с поста, но выразил признательность всем коллегам за годы работы.
При поддержке Universal я принял трудное решение уйти с поста режиссёра «Форсажа 10», но остаться продюсером проекта. За 10 лет и 5 фильмов мы смогли снять лучших актеров, лучшие трюки и лучшие чёртовы автомобильные погони. Я, как ребёнок азиатских иммигрантов, горжусь тем, что помог создать самую разнообразную франшизу в истории кино. Я всегда буду благодарен удивительному актёрскому составу, съёмочной группе и студии за их поддержку и за то, что они приняли меня в семью «Форсажа».
Старт проката «Форсажа 10» ожидается 19 мая 2023 года.
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