Warner Bros. анонсировала продолжение «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Во время презентации WB на конференции CinemaCon состоялся анонс продолжения «Бэтмена» Мэтта Ривза. Режиссёр подтвердил, что поставит сиквел, а Роберт Паттинсон вернётся к своей роли Тёмного рыцаря.

Никаких подробностей авторы не представили. Дату выхода также не назвали — вероятно, у создателей ещё нет даже сценария. В своём обращении Мэтт Ривз поблагодарил зрителей за поддержку и заявил, что ему не терпится вернуться в Готэм и рассказать следующую главу истории.

Сборы «Бэтмена» тем временем превысили $ 759 млн — это один из самых кассовых фильмов WB за последние годы. Именно поэтому у аналитиков не было никаких сомнений о продолжении франшизы, учитывая, что и сам Роберт Паттинсон готов сыграть в ещё двух фильмах о Бэтмене. Помимо продолжения блокбастера WB также работает над сериалом про становление Пингвина.

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