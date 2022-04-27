Инсайдер: 2K работает над конкурентом Rocket League с мотоциклами в духе фильма «Трон»

Известный инсайдер Том Хендерсон поделился новой информацией о планах издательства 2K Games. По его словам, компания разрабатывает конкурента культовой Rocket League под названием Gravity Goal.

В ней игроки управляют футуристичными мотоциклами, выполненными в стилистике фильма «Трон: Наследие». Как и в Rocket League, в матче сражаются две команды, которые должны забивать мяч в ворота соперника, толкая его своим транспортом. Пользователи также могут кидать в оппонентов специальные диски, которые замедляют или останавливают мотоциклы противника — это одно из самых важных отличий от проекта Psyonix.

Матчи в Gravity Goal пройдут в форматах «1 на 1», «2 на 2» и «3 на 3». В данный момент Gravity Goal находится в стадии альфа-тестирования. Хендерсон ожидает, что анонс состоится уже в ближайшие месяцы, а сам проект выйдет на ПК, Xbox Series и PS5.

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