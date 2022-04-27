Слух: первые подробности The Elder Scrolls 6
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Инсайдер SkullziTV поделился новой информацией о The Elder Scrolls 6 — продолжении «Скайрима». Он заявил, что всю информацию следует воспринимать с большой долей скепсиса. Выбрали главное из его слов.
- Местом действия игры станет Хаммерфелл, расположенный на северо-западе Тамриэля. Это место жительства редгардов, которые славятся своим красноречием и своеобразной культурой.
- В TES 6 важную роль будут играть браки, предательства и фракции. Драконов, к слову, ждать не стоит.
- Полноценная разработка началась совсем недавно. Судя по всему, создаёт игру команда Starfield.
- Примерная дата релиза TES 6 — 2025-2026 гг. К разработке могут привлечь другие студии Xbox, так что она ещё может измениться.
The Elder Scrolls 6 представили на Е3 2018 небольшим тизером, однако с тех пор никакой информации об игре не было. Недавно глава Xbox Фил Спенсер заявил, что проект станет эксклюзивом ПК и Xbox Series.
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