Слух: первые подробности The Elder Scrolls 6

Инсайдер SkullziTV поделился новой информацией о The Elder Scrolls 6 — продолжении «Скайрима». Он заявил, что всю информацию следует воспринимать с большой долей скепсиса. Выбрали главное из его слов.

Местом действия игры станет Хаммерфелл, расположенный на северо-западе Тамриэля. Это место жительства редгардов, которые славятся своим красноречием и своеобразной культурой.

В TES 6 важную роль будут играть браки, предательства и фракции. Драконов, к слову, ждать не стоит.

Полноценная разработка началась совсем недавно. Судя по всему, создаёт игру команда Starfield.

Примерная дата релиза TES 6 — 2025-2026 гг. К разработке могут привлечь другие студии Xbox, так что она ещё может измениться.

The Elder Scrolls 6 представили на Е3 2018 небольшим тизером, однако с тех пор никакой информации об игре не было. Недавно глава Xbox Фил Спенсер заявил, что проект станет эксклюзивом ПК и Xbox Series.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!