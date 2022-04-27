Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Райан Гослинг, Крис Эванс и Ана де Армас на первых кадрах триллера «Серый человек»

Райан Гослинг, Крис Эванс и Ана де Армас на первых кадрах триллера «Серый человек»
Комментарии

В сети появились первые кадры из фильма «Серый человек» — одного из самых дорогих фильмов Netflix. На них можно увидеть героев Райана Гослинга, Криса Эванса и Ану де Армас во всей красе.

«Серый человек» — экранизация цикла шпионских романов Майкла Грини. События фильма разворачиваются вокруг секретного оперативника ЦРУ, известного под позывным «Шестой» (Райан Гослинг). Он случайно раскрывает несколько тайн Управления и оказывается в центре международного заговора, после чего за ним начинает охотиться бывший коллега (Крис Эванс).

Постановщиками выступают Энтони и Джо Руссо, работавшие над «Мстителями» и шпионским «Первый мститель: Другая война». Из первого фильма Netflix надеется создать полноценную франшизу, выделив на её создание около $ 200 млн. Премьера «Серого человека» в онлайн-кинотеатре состоится 22 июля.

Первые кадры

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022