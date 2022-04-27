В новом патче для Elden Ring исправили баги с Маленией и Зверем Элдена

FromSoftware выпустила хотфикс для Elden Ring версии 1.04.1 на ПК и консолях. В первую очередь он направлен на исправление багов, которые были обнаружены после прошлого крупного обновления.
Разработчики исправили лазурную скрытую слезу — в некоторых ситуациях её эффект длился меньше, чем задумано. Авторы поправили баг с Маленией в мультиплеере: в схватке с несколькими игроками она некорректно восстанавливала здоровье от ударов мечом.
Изменения коснулись и других боссов: в некоторых случаях они могли непреднамеренно умереть. Авторы добрались и до Зверя Элдена, который иногда вставал как вкопанный во время битвы с игроком, делая из себя лёгкую мишень.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 27 апреля 2022
-
13:05
-
12:55
-
12:37
-
12:15
-
11:53
-
11:20
-
10:51
-
10:21
-
09:51
-
09:23
-
08:52
-
08:23
-
02:22
- 26 апреля 2022
-
22:26
-
21:42
-
20:48
-
20:29
-
19:51
-
19:48
-
19:08
-
18:22
-
18:22
-
17:49
-
17:34
-
17:33
-
17:00
-
16:46
-
16:45
-
16:08
-
15:45
-
15:13
-
14:57
-
14:56
-
14:53
-
14:35