Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Как попробовать A Plague Tale: Requiem и ещё 8 игр до релиза

Демо A Plague Tale: Requiem и ещё 8 игр дадут попробовать в июне
Комментарии

В начале лета пройдёт фестиваль Tribeca Games Festival, посвящённый видеоиграм. Во время него можно будет бесплатно сыграть в некоторые игры, включая ожидаемую A Plague Tale: Requiem, Oxenfree 2: Lost Signals, As Dusk Falls и другие проекты. Сам ивент пройдёт в Нью-Йорке, однако поиграть можно будет и из дома.

Геймеры получат демоверсии. Например, демо A Plague Tale: Requiem продлится 40 минут, а в As Dusk Falls дадут поиграть целый час. Напомним, As Dusk Falls представляет собой интерактивную драму, разработкой которой занимаются бывшие сотрудники Quantic Dream.

Примечательно, что доступ к тайтлам получат только игроки на ПК. Для того чтобы получить шанс попробовать ещё не вышедшие игры, необходимо заранее забронировать свой билет. Регистрация откроется 2 мая, а играть придётся через сервис Parsec. Установить игру на ваш ПК не получится.

Какие игры будут доступны бесплатно?

  • A Plague Tale: Requiem
  • American Arcadia
  • As Dusk Falls
  • Cuphead: Delicious Last Course
  • Immortality
  • Oxenfree 2: Lost Signals
  • The Cub
  • Thirsty Suitors
  • Venba

Сам фестиваль стартует 11 июня и продлится до 19-го числа. Доступ к играм будет открыт всё это время. Дата выхода A Plague Tale: Requiem неизвестна. Сюжет проекта расскажет о новых приключениях Амиции и её брата Гуго.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022