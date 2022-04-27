Демо A Plague Tale: Requiem и ещё 8 игр дадут попробовать в июне

В начале лета пройдёт фестиваль Tribeca Games Festival, посвящённый видеоиграм. Во время него можно будет бесплатно сыграть в некоторые игры, включая ожидаемую A Plague Tale: Requiem, Oxenfree 2: Lost Signals, As Dusk Falls и другие проекты. Сам ивент пройдёт в Нью-Йорке, однако поиграть можно будет и из дома.

Геймеры получат демоверсии. Например, демо A Plague Tale: Requiem продлится 40 минут, а в As Dusk Falls дадут поиграть целый час. Напомним, As Dusk Falls представляет собой интерактивную драму, разработкой которой занимаются бывшие сотрудники Quantic Dream.

Примечательно, что доступ к тайтлам получат только игроки на ПК. Для того чтобы получить шанс попробовать ещё не вышедшие игры, необходимо заранее забронировать свой билет. Регистрация откроется 2 мая, а играть придётся через сервис Parsec. Установить игру на ваш ПК не получится.

Какие игры будут доступны бесплатно?

A Plague Tale: Requiem

American Arcadia

As Dusk Falls

Cuphead: Delicious Last Course

Immortality

Oxenfree 2: Lost Signals

The Cub

Thirsty Suitors

Venba

Сам фестиваль стартует 11 июня и продлится до 19-го числа. Доступ к играм будет открыт всё это время. Дата выхода A Plague Tale: Requiem неизвестна. Сюжет проекта расскажет о новых приключениях Амиции и её брата Гуго.

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