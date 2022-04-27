Демо A Plague Tale: Requiem и ещё 8 игр дадут попробовать в июне

В начале лета пройдёт фестиваль Tribeca Games Festival, посвящённый видеоиграм. Во время него можно будет бесплатно сыграть в некоторые игры, включая ожидаемую A Plague Tale: Requiem, Oxenfree 2: Lost Signals, As Dusk Falls и другие проекты. Сам ивент пройдёт в Нью-Йорке, однако поиграть можно будет и из дома.
Геймеры получат демоверсии. Например, демо A Plague Tale: Requiem продлится 40 минут, а в As Dusk Falls дадут поиграть целый час. Напомним, As Dusk Falls представляет собой интерактивную драму, разработкой которой занимаются бывшие сотрудники Quantic Dream.
Примечательно, что доступ к тайтлам получат только игроки на ПК. Для того чтобы получить шанс попробовать ещё не вышедшие игры, необходимо заранее забронировать свой билет. Регистрация откроется 2 мая, а играть придётся через сервис Parsec. Установить игру на ваш ПК не получится.
Какие игры будут доступны бесплатно?
- A Plague Tale: Requiem
- American Arcadia
- As Dusk Falls
- Cuphead: Delicious Last Course
- Immortality
- Oxenfree 2: Lost Signals
- The Cub
- Thirsty Suitors
- Venba
Сам фестиваль стартует 11 июня и продлится до 19-го числа. Доступ к играм будет открыт всё это время. Дата выхода A Plague Tale: Requiem неизвестна. Сюжет проекта расскажет о новых приключениях Амиции и её брата Гуго.
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