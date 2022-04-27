«Не хватает только обучения». Игроки хвалят новую стратегию по «Дюне» — Dune: Spice Wars

26 апреля Shiro Games, авторы популярной Northgard, выпустила стратегию по «Дюне» — Dune: Spice Wars — в ранний доступ Steam. Через некоторое время в сервисе появились первые отзывы от пользователей, которые успели наиграть несколько часов.

На момент публикации заметки на Spice Wars написано 565 обзоров, из которых 83% положительных. Большинство сходится во мнении, что у Shiro Games получился достойный наследник культовой Dune 2. Например, пользователь Raded хвалит игру, но отмечает, что ей не помешало бы обучение.

Учитывая ранний доступ, игра получилась очень хорошей. Единственный минус — не хватает только обучения, поэтому не сразу легко разобраться в механике. На данный момент игра уже выглядит как готовый продукт.

А игрок под ником Burning Dust заявил, что разобраться в игре проще простого даже тем, кто в них особо не разбирается.

Для того, кто не особо разбирается в стратегиях, игра становится очень даже понятной с первых минут игры. Спасибо за столь приятную игру по любимой книжной вселенной, как говорится The Spice Must Flow.

Есть те, кому проект в своём нынешнем виде не понравился. Пользователь под ником NashuNatta отмечает, что у игры есть потенциал, однако разработчикам необходимо проделать ещё немало работы над балансом и экономикой.

Steam нужен рейтинг «Подождите немного». У этой игры есть потенциал, но её авторам предстоит ещё много работы, в особенности в балансе и экономике. За $ 30, да ещё и в раннем доступе, я ожидал от игры гораздо большего.

Dune: Spice Wars доступна и для российских игроков по цене в 1050 рублей.

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