Фильм «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом выйдет летом 2023 года

Во время CinemaCon кинокомпания Warner Bros. озвучила дату выхода фильма «Барби». Если всё пойдёт по плану, то ленту выпустят 21 июля 2023 года. Съёмки должны стартовать в этом году.
Вместе с объявлением дата выхода Warner Bros. опубликовала свежую фотографию Марго Робби в образе Барби. До этого актрису в виде самой известной куклы не показывали. Она сидит в салоне розовой машины, а одета, действительно, как Барби.
Вместе с Марго Робби в картине сыграет и Райан Гослинг. Ему досталась роль Кена. Также появятся Эмма Макки, Симу Лю, Александра Шипп и другие.
Издание The Hollywood Reporter подчеркнуло, что в сюжете могут быть вписаны различные мета-элементы. О чём конкретно речь, неизвестно.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 27 апреля 2022
-
13:05
-
12:55
-
12:37
-
12:15
-
11:53
-
11:20
-
10:51
-
10:21
-
09:51
-
09:23
-
08:52
-
08:23
-
02:22
- 26 апреля 2022
-
22:26
-
21:42
-
20:48
-
20:29
-
19:51
-
19:48
-
19:08
-
18:22
-
18:22
-
17:49
-
17:34
-
17:33
-
17:00
-
16:46
-
16:45
-
16:08
-
15:45
-
15:13
-
14:57
-
14:56
-
14:53
-
14:35