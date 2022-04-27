«Кот в сапогах 2: Последнее желание» выйдет вместо экранизации про Марио

Недавно издание Deadline сообщило, что мультфильм «Кот в сапогах 2: Последнее желание» не выйдет в назначенный срок, 23 сентября. Премьеру решили передвинуть на 21 декабря 2022 года.

Почему мультфильм перенесли, неизвестно. Это может быть связано с тем, что изначально в декабре планировали выпустить экранизацию Super Mario, но её отложили до 7 апреля 2023 года.

Сюжет расскажет о том, как Кот в сапогах потерял восемь жизней. У него осталась одна, девятая. Дабы окончательно не умереть, он будет искать способ, как можно выжить и вернуть все жизни обратно. По хронологии картина выступит продолжением первой части «Кота в сапогах».

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