«Кот в сапогах 2: Последнее желание» выйдет вместо экранизации про Марио
Поделиться
Недавно издание Deadline сообщило, что мультфильм «Кот в сапогах 2: Последнее желание» не выйдет в назначенный срок, 23 сентября. Премьеру решили передвинуть на 21 декабря 2022 года.
Почему мультфильм перенесли, неизвестно. Это может быть связано с тем, что изначально в декабре планировали выпустить экранизацию Super Mario, но её отложили до 7 апреля 2023 года.
Сюжет расскажет о том, как Кот в сапогах потерял восемь жизней. У него осталась одна, девятая. Дабы окончательно не умереть, он будет искать способ, как можно выжить и вернуть все жизни обратно. По хронологии картина выступит продолжением первой части «Кота в сапогах».
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 27 апреля 2022
-
14:53
-
14:46
-
14:25
-
13:49
-
13:44
-
13:40
-
13:05
-
12:55
-
12:37
-
12:15
-
11:53
-
11:20
-
10:51
-
10:21
-
09:51
-
09:23
-
08:52
-
08:23
-
02:22
- 26 апреля 2022
-
22:26
-
21:42
-
20:48
-
20:29
-
19:51
-
19:48
-
19:08
-
18:22
-
18:22
-
17:49
-
17:34
-
17:33
-
17:00
-
16:46
-
16:45
-
16:08
Партнерский контент