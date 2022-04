В новом PS Plus всё же будет три бесплатные игры в месяц

После анонса обновления сервиса PS Plus сообщалось, что подписчики будут получать лишь две игры в месяц, однако информация, похоже, оказалась неполноценной. На днях Sony запустила страницу нового PS Plus с деталями релиза.

Там компания подтвердила сразу несколько важных деталей, среди них — подписчики и дальше будут получать три бесплатные игры в месяц: две для PS4 и одну для PS5.

Вдобавок Sony рассказала, что текущих подписчиков обоих сервисов (PS Plus и PS Now) автоматически переведут на максимальный тариф с максимальным сроком. Однако России и стран, где так и не запустили PS Now, это не касается. В целом тут система напоминает апгрейд с Xbox Live Gold на Xbox Game Pass Ultimate.

Старт нового PS Plus разбили на четыре этапа: Азия (23 мая), Япония (1 июня), США и Канада (13 июня) и Европа (22 июня). Россия относится к европейскому региону, поэтому у нас запуск также ожидается 22-го числа.