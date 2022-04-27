В Dying Light 2 наконец добавили «Новую игру+» и исправили тонну багов

Techland выпустила обещанный патч 1.3.0 для Dying Light 2, вместе с которым в проекте наконец появился режим «Новая игра+». В новом прохождении авторы добавили 30 новых ингибиторов, новый уровень редкости оружия, платиновые медали за выполнение паркурных испытаний и многое другое.
Также разработчики исправили множество багов, включая надоедливые ошибки в кооперативе. А на PS5 и Xbox Series появилась настройка поля зрения (FOV). В данный момент студия работает над первым сюжетным дополнением и фоторежимом, о котором игроки просят с выхода игры.
Ранее авторы раскрыли продажи игры. Тираж Dying Light 2 превысил 5 млн копий, а общие продажи всей серии перевалили за 25 млн.
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