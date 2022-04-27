Звезда американского футбола уже оценил сиквел Call of Duty: Modern Warfare

Защитник американского футбольного клуба Cincinnati Bearcats (NFL) Ахмад Гарднер похвастался тем, что одним из первых увидел новую Call of Duty. Подробностями футболист не поделился, однако отметил, что Modern Warfare 2 очень реалистична, и выйдет она вместе с Warzone 2.
Это было так реалистично, это какое-то безумие. К тому же одновременно с ней выйдет и Warzone 2.
Неясно, удалось ли Гарднеру поиграть в игру или увидеть геймплей. Возможно, ему показали трейлер проекта, который вскоре увидят и обычные игроки по всему миру.
Сама Activision начала тизерить Modern Warfare 2 ещё на прошлой неделе. В ряде соцсетей она удалила все публикации и заменила аватарку на чёрный квадрат, а в «Твиттере» также появилось мутное изображение с Гостом. По слухам, полноценный анонс состоится уже 30 апреля. События сиквела будут посвящены борьбе с наркокартелями.
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