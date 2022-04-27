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Звезда NFL уже оценил Call of Duty: Modern Warfare 2

Звезда американского футбола уже оценил сиквел Call of Duty: Modern Warfare
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Защитник американского футбольного клуба Cincinnati Bearcats (NFL) Ахмад Гарднер похвастался тем, что одним из первых увидел новую Call of Duty. Подробностями футболист не поделился, однако отметил, что Modern Warfare 2 очень реалистична, и выйдет она вместе с Warzone 2.

Это было так реалистично, это какое-то безумие. К тому же одновременно с ней выйдет и Warzone 2.

Неясно, удалось ли Гарднеру поиграть в игру или увидеть геймплей. Возможно, ему показали трейлер проекта, который вскоре увидят и обычные игроки по всему миру.

Сама Activision начала тизерить Modern Warfare 2 ещё на прошлой неделе. В ряде соцсетей она удалила все публикации и заменила аватарку на чёрный квадрат, а в «Твиттере» также появилось мутное изображение с Гостом. По слухам, полноценный анонс состоится уже 30 апреля. События сиквела будут посвящены борьбе с наркокартелями.

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