Данила Козловский требует у Start больше 128 млн рублей из-за «Караморы»

27 апреля газета «Ведомости» сообщила, что между компанией Данилы Козловского «ДК интертеймент» и «Старт студио» возник небольшой конфликт. Также третьим лицом обозначен фонд «Кинопрайм».

Козловский хочет взыскать с онлайн-кинотеатра Start 128,1 млн рублей — это долг, который не заплатил сервис после эксклюзивной премьеры сериала «Карамора». Сумма вознаграждения составляет 957,5 млн рублей. Эти средства «Старт студио» должен был перечислять как «ДК интертеймент», так и «Кинопрайму» постепенно, однако платежа в марте в размере 125 млн рублей не было.

Неустойка в случае неуплаты составила 0,1%, так что в данный момент «Старт студио» должна выплатить компании Данилы Козловского 128,1 млн рублей.

Сам Козловский и руководители сервиса Start надеются, что ситуацию получится решить до обращения в суд. Кстати, суд может встать на сторону «ДК интертеймент». Так считают юристы.

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