В PS Store начались распродажи со скидками на Resident Evil и Mass Effect: Andromeda
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27 апреля в PS Store стартовали новые акции: «Золотая неделя» и «Жаркие Предложения». В честь этого на скидки попало большое количество игр. Среди них есть как крупные тайтлы, так и мелкие проекты.
Лучшие предложения
- Beholder 2 — 213 рублей (-80%)
- Resident Evil 2 — 1034 рубля (-60%)
- Shadow Warrior 3 — 2147 рублей (-40%)
- Hunt: Showdown — 997 рублей (-65%)
- Star Wars Jedi: Fallen Order — 749 рублей (-80%)
- Devil May Cry 5 + Vergil — 1074 рубля (-50%)
- The Ascent — 1396 рублей (-35%)
- The Sinking City — 715 рублей (-85%)
- Far Cry 5 — 999 рублей (-80%)
- Wolfenstein 2: The New Colossus — 1015 рублей (-60%)
- Mass Effect: Andromeda — 500 рублей (-65%)
Акции продлятся до 12 мая. Также предложением недели стала успешная It Takes Two за 1130 рублей вместо 2899 рублей. Купить проект со скидкой можно до 5 мая.
Напомним, покупать игры можно при наличии средств на кошельке в PS Store. Ознакомиться с полным списком предложений можно на сайте PS Prices.
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