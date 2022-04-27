В PS Store начались распродажи со скидками на Resident Evil и Mass Effect: Andromeda

27 апреля в PS Store стартовали новые акции: «Золотая неделя» и «Жаркие Предложения». В честь этого на скидки попало большое количество игр. Среди них есть как крупные тайтлы, так и мелкие проекты.

Лучшие предложения

Beholder 2 — 213 рублей (-80%)

Resident Evil 2 — 1034 рубля (-60%)

Shadow Warrior 3 — 2147 рублей (-40%)

Hunt: Showdown — 997 рублей (-65%)

Star Wars Jedi: Fallen Order — 749 рублей (-80%)

Devil May Cry 5 + Vergil — 1074 рубля (-50%)

The Ascent — 1396 рублей (-35%)

The Sinking City — 715 рублей (-85%)

Far Cry 5 — 999 рублей (-80%)

Wolfenstein 2: The New Colossus — 1015 рублей (-60%)

Mass Effect: Andromeda — 500 рублей (-65%)

Акции продлятся до 12 мая. Также предложением недели стала успешная It Takes Two за 1130 рублей вместо 2899 рублей. Купить проект со скидкой можно до 5 мая.

Напомним, покупать игры можно при наличии средств на кошельке в PS Store. Ознакомиться с полным списком предложений можно на сайте PS Prices.

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