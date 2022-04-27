Источники: Twitch хочет заставить стримеров чаще показывать рекламу

27 апреля издание Bloomberg сообщило, что Twitch планирует внести изменения в свою партнёрскую программу. На данный момент активно обсуждаются идеи, однако некоторые из них могут быть не доведены до ума.

Так, например, руководство Twitch хочет, чтобы стримеры показывали больше рекламы во время своих трансляций. Также контент-мейкерам могут позволить проводить трансляции на YouTube и других площадках, однако в обмен на это внесут коррективы в программу.

Доход крупных стримеров, которые входят в состав партнёров площадки с платных подписок, могут уменьшить на 20%. Не исключено, что все нововведения реализуют уже летом 2022 года. Сама площадка от каких-либо комментариев воздержалась.

Популярность Twitch в последние годы заметно возросла. Это заставляет руководство придумывать новые правила, чтобы извлекать максимальную прибыль.

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