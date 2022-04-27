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Миллионы семей могут обнищать из-за расточительства британских геймеров

Миллионы семей могут обнищать из-за расточительства британских геймеров
Flipboard.com
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Каждая техника в доме влияет на расход электроэнергии. Какая-то больше, какая-то меньше. Вот, например, в Великобритании много геймеров, которые не выключают свои консоли, а ставят их в режим покоя. Согласно данным, это наносит удар по ценам за электроэнергию и может привести к тому, что семьи останутся без света.

Британская компания British Gas опубликовала советы, которые помогут сократить затраты на энергию. Главный совет — полное выключение PS4 и PS5, а не перевод их в режим покоя. По информации компании, это поможет сэкономить £ 12,17 в месяц (примерно 1200 рублей).

British Gas называет консоли настоящими «вампирами». Конечно, большой расход энергии также идёт и от ПК, ноутбуков, планшетов и смартфонов. Воспользуются ли этими советами игроки, неизвестно.

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