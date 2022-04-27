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Дата выхода фильма «Соник в кино 2» в цифре

«Соник в кино 2» выйдет в цифровых кинотеатрах уже 24 мая
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Сиквел экранизации приключений Соника в России так и не вышел из-за остановки деятельности голливудских студий, однако фильм уже скоро появится в цифровых кинотеатрах — на Epix и Paramount+ премьера состоится 24 мая, через 47 дней после премьеры в США.

«Соник в кино 2» отлично показывает себя в мировом прокате: за три недели международные сборы подобрались к отметке в $ 300 млн. В США сиквел уже обошёл показатели первой части, а Paramount объявила о создании киновселенной — фанатов ждёт сериал про Наклза и третья часть фильма.

Однако главный вопрос: вернётся ли к роли Джим Кирри. В фильмах он играет главного противника героев Доктора Роботника. Недавно актёр заявил о желании закончить карьеру и уйти на пенсию, однако он также хочет и дальше играть злодея.

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