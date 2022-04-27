Вышел трейлер фильма «Чип и Дейл спешат на помощь»

27 апреля на канале Walt Disney Studios появился трейлер фильма «Чип и Дейл спешат на помощь». Главными героями проекта выступят Чип и Дейл — два бурундука.

Сюжет расскажет о том, как бурундуки живут в мире, где существовал мультсериал «Чип и Дейл спешат на помощь». Один из них стал страховым агентом, а второй живёт хуже своего сородича. История заставит друзей вновь объединиться и помочь своим знакомым. В картине даже есть шутка про оживление с помощью CGI.

Постер

Чипа и Дейла озвучили Джон Малэйни и Энди Сэмберг соответственно. Премьера картины состоится 20 мая только на Disney+, который в России недоступен.

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